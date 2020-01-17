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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Трагедія PS 752: з Ірану повернулась команда МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вранці у п’ятницю до України повернулись працівники “Міжнародних авіаліній України”, що брали участь у розслідуванні трагедії українського літака рейсу PS 752 в Ірані. Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Трагедія PS 752: з Ірану повернулась команда МАУ

“Сьогодні вранці в аеропорту „Бориспіль“ зустріли колег, які брали участь у розслідуванні трагедії PS 752 в Ірані. Для якихось розмов не було сил, та й ситуація їм особливо не сприяє. Міцні обійми та рукостискання були куди красномовнішими. Після прильоту Андрій Василенко, Владислав Петренко та Андрій Фомічов одразу пішли на перший поверх терміналу D, вшанувати пам’ять загиблих”, — написав він.

Нагадаємо, раніше з Ірану повернулися Рятувальники ДСНС України, які надавали допомогу у пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ. 

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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