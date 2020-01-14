Українські рятувальники повернулися з Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану, де надавали допомогу у пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, у складі групи фахівців МВС, рятувальники ДСНС літаком о 23:25 8 січня вирушили до Ірану для надання допомоги у пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ, який прямував із Тегерану до Києва.
Серед 45 спеціалістів, які відправилися до Ірану, також фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними цивільними суднами, Державної авіаційної служби, представники "МАУ", спеціалісти Головної інспекції Міноборони України, які є експертами у сфері розслідування авіаційних катастроф.