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Трагедия PS 752: из Ирана вернулась команда МАУ

Киев • УНН

 • 16666 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Утром в пятницу в Украину вернулись работники "Международных авиалиний Украины", принимавших участие в расследовании трагедии украинского самолета рейса PS 752 в Иране. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в Facebook, передает УНН.

Трагедия PS 752: из Ирана вернулась команда МАУ

"Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивыми. После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших", - написал он.

Напомним, ранее из Ирана вернулись Спасатели ГСЧС Украины, оказывали помощь в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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