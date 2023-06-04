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Трагедія біля укриття в Києві: в ОП відреагували на арешт охоронця лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Офіс Президента буде розбиратися чому охоронець, у справі про закрите укриття в столиці, отримав суворіший запобіжний захід ніж інші підозрювані, які є посадовцями. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Трагедія біля укриття в Києві: в ОП відреагували на арешт охоронця лікарні

Цитата

«Ми будемо окремо розбиратися чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а по інших людях прийняли інші рішення. Ми хочемо добитися повної справедливості та ясності в цьому питанні», - розповів Кулеба.

Доповнення

Було повідомлено про підозру у справі щодо трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, трьом посадовцям та охоронцю медзакладу.

В результаті суд у Києві відправив під варту на два місяці без права внесення застави охоронця столичної поліклініки.

Керівника та заступника керівника поліклініки суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Також під цілодобовий домашній арешт суд відправив першу заступницю глави Деснянської РДА.

В мережі люди висловили обурення через те, що найсуворіший запобіжний захід отримав лише охоронець, а до посадовців суд застосував лише цілодобовий домашній арешт.

Зауважимо, що охоронець отримав підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Інші фігуранти справи отримали підозри за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Відкрито провадження за кількома статтями. Затримано чотирьох людей.

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