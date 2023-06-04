Трагедия возле укрытия в Киеве: в ОП отреагировали на арест охранника больницы

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«Мы будем отдельно разбираться почему такую строгую меру пресечения вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а по другим людям приняли другие решения. Мы хотим добиться полной справедливости и ясности в этом вопросе», — рассказал Кулеба.

Дополнение

Было сообщено о подозрении по делу о трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, трем чиновникам и охраннику медучреждения.

В результате суд в Киеве отправил под стражу на два месяца без права внесения залога охранника столичной поликлиники.

Руководителя и заместителя руководителя поликлиники суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Также под круглосуточный домашний арест суд отправил первую заместительницу главы Деснянской РГА.

В сети люди выразили возмущение из-за того, что самую строгую меру пресечения получил только охранник, а к чиновникам суд применил только круглосуточный домашний арест.

Заметим, что охранник получил подозрение по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.

Другие фигуранты дела получили подозрения по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Открыто производство по нескольким статьям. Задержаны четыре человека.