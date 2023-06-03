Справа про закрите укриття: двох керівників з поліклініки відправили під домашній арешт

Деталі

Напередодні директору медзакладу та його заступнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Таку ж підозру отримав заступник голови Деснянської РДА, якого сьогодні суд також відправив під домашній арешт.

Охоронець медзакладу отримав підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Відкрито провадження за кількома статтями. Затримано чотирьох людей.