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Справа про закрите укриття: двох керівників з поліклініки відправили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Суд у Києві відправив під цілодобовий домашній арешт керівника та заступника керівника поліклініки, біля якої у ніч на 1 червня загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття, передає УНН.

Справа про закрите укриття: двох керівників з поліклініки відправили під домашній арешт

Деталі

Напередодні директору медзакладу та його заступнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Таку ж підозру отримав заступник голови Деснянської РДА, якого сьогодні суд також відправив під домашній арешт.

Охоронець медзакладу отримав підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Відкрито провадження за кількома статтями. Затримано чотирьох людей.

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