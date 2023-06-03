Дело о закрытом укрытии: двух руководителей из поликлиники отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Суд в Киеве отправил под круглосуточный домашний арест руководителя и заместителя руководителя поликлиники, возле которой в ночь на 1 июня погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие, передает УНН.
Детали
Накануне директору медучреждения и его заместителю было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Такое же подозрение получил заместитель председателя Деснянской РГА, которого сегодня суд также отправил под домашний арест.
Охранник медучреждения получил подозрение по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.
Дополнение
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.
Открыто производство по нескольким статьям. Задержаны четыре человека.