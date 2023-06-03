Дело о закрытом укрытии: двух руководителей из поликлиники отправили под домашний арест

Детали

Накануне директору медучреждения и его заместителю было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Такое же подозрение получил заместитель председателя Деснянской РГА, которого сегодня суд также отправил под домашний арест.

Охранник медучреждения получил подозрение по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Открыто производство по нескольким статьям. Задержаны четыре человека.