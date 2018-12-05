Товарообіг з Туреччиною сягнув 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За 9 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Туреччиною збільшився до 3 млрд дол., що майже на 14% більше минулорічних показників. Про це у Facebook написав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Міністром сільського та лісового господарства Туреччини Бекіром Пакдемірлі, передає УНН.
“За 9 місяців 2018 року Туреччина посідає 1-е місце серед країн Близькосхідного регіону за обсягами товарообігу з Україною, він склав 3 млрд дол. та збільшився на 13,7%”, — йдеться у повідомленні.
Кубів зазначив, що Угода про вільну торгівлю має врахувати максимально можливий рівень доступу української сільськогосподарської продукції до ринку Туреччини.
Зазначимо, що Україна і Туреччина планують підписати Угоду про зону вільної торгівлі до кінця 2018 року. Також 3 листопада глави обох держав підписали документи про двосторонню співпрацю.
Аграрний товарообіг з ЄС за 10 місяців 2018 року збільшився до 6,9 млрд доларів.
Раніше УНН повідомляв, що товарообіг між Україною та ЄС зріс на 27,6% - до 29,3 мільярда доларів, у той час як з РФ цей показник дорівнював 9,36 млрд дол., що на 28,6% більше від показників роком раніше. Також Китай з 7,7 млрд доларів посів друге місце за обсягом товарообігу з Україною, і планує його наростити до 10 млрд дол.