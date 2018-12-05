Товарообіг з Туреччиною сягнув 3 млрд доларів

КИЇВ. 5 грудня. УНН. За 9 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Туреччиною збільшився до 3 млрд дол., що майже на 14% більше минулорічних показників. Про це у Facebook написав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Міністром сільського та лісового господарства Туреччини Бекіром Пакдемірлі, передає УНН.