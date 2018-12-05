Товарооборот с Турцией достиг 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Турцией увеличился до 3 млрд долл., что почти на 14% больше прошлогодних показателей. Об этом в Facebook написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с Министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, передает УНН.
“За 9 месяцев 2018 года Турция занимает первое место среди стран Ближневосточного региона по объемам товарооборота с Украиной, он составил 3 млрд долл. и увеличился на 13,7%”, - говорится в сообщении.
Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле должно учесть максимально возможный уровень доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Турции.
Отметим, что Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Также 3 ноября глава обоих государств подписали документы о двустороннем сотрудничестве.
Аграрный товарооборот с ЕС за 10 месяцев 2018 увеличился до 6,9 млрд долларов.
Ранее УНН сообщал, что товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 27,6% — до 29,3 миллиарда долларов, в то время как с РФ этот показатель был равен 9,36 млрд долл., что на 28,6% больше показателей годом ранее. Также Китай с 7,7 млрд долларов занял второе место по объему товарооборота с Украиной, и планирует его наростить до 10 млрд долл.