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Товарооборот с Турцией достиг 3 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Турцией увеличился до 3 млрд долл., что почти на 14% больше прошлогодних показателей. Об этом в Facebook написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с Министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, передает УНН.

Товарооборот с Турцией достиг 3 млрд долларов

“За 9 месяцев 2018 года Турция занимает первое место среди стран Ближневосточного региона по объемам товарооборота с Украиной, он составил 3 млрд долл. и увеличился на 13,7%”, - говорится в сообщении.

Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле должно учесть максимально возможный уровень доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Турции.

Отметим, что Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Также 3 ноября глава обоих государств подписали документы о двустороннем сотрудничестве.

Аграрный товарооборот с ЕС за 10 месяцев 2018 увеличился до 6,9 млрд долларов.

Ранее УНН сообщал, что товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 27,6% — до 29,3 миллиарда долларов, в то время как с РФ этот показатель был равен 9,36 млрд долл., что на 28,6% больше показателей годом ранее. Также Китай с 7,7 млрд долларов занял второе место по объему товарооборота с Украиной, и планирует его наростить до 10 млрд долл.

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