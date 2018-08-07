Китай посів друге місце за обсягом товарообігу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За результатами минулого року Китай посів друге місце за обсягом товарообігу з Україною, який склав 7,7 млрд доларів. Про це у Facebook повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН.
“Китай є стратегічно важливим торговельним партнером для України. Товарообіг Україна-Китай у 2017 році склав 7,7 млрд доларів, відтак це 2-ге місце серед торговельних партнерів у світі та 1-е місце серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону”, — зауважив Кубів.
Як уточнив міністр, відповідно до Експортної стратегії України Китай посідає 2-е місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції.
Нагадаємо, обсяг товарообороту між Європейським союзом та Україною сягає 42% від загального товарообігу України.