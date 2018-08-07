Китай занял второе место по объему товарооборота с Украиной

“Китай является стратегически важным торговым партнером для Украины. Товарооборот Украина-Китай в 2017 году составил 7,7 млрд долларов, поэтому это 2-е место среди торговых партнеров в мире и первое место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона”, — отметил Кубив.

Как уточнил министр, согласно экспортной стратегии Украины Китай занимает второе место в ТОП-20 перечня перспективных рынков для экспорта украинской продукции.

Напомним, объем товарооборота между Европейским союзом и Украиной достигает 42% от общего товарооборота Украины.