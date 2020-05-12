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Торговий представник розповів про експортний подвиг України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. За перші 4 місяці року український експорт незначно скоротився — на 1,5 відсотка. У нинішніх умовах — це подвиг української економіки в цілому і кожного бізнесу зокрема. Про це повідомив Торговий представник України, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, передає УНН.

Торговий представник розповів про експортний подвиг України

Імпорт натомість впав на 9,5 відсотків, наголосив він. Найбільше до зменшення імпорту долучилися енергоносії (газ, нафта, вугілля і електроенергія), машинобудування і автомобілі.

“Негативне сальдо скоротилося у три з половиною рази: з 2,1 мільярдів доларів до 599 мільйонів. Звісно, для економіки в цілому і для державних фінансів це не дуже приємний розвиток подій. Це означає і відсутність економічного зростання і зменшення надходжень до бюджету”, — зазначив Качка.

За його словами, найбільш проблемною є металургія. Від початку року експорт товарів 72 та 73 групи впав на 538,5 млн доларів. Ця цифра більша, ніж сума на яку скоротився експорт у цілому. І ця ж галузь тягне вниз не лише експорт, а і промисловість.

“Глобальний ринок металургії перебуває у штопорі ще від запровадження мит з боку США. Зараз попит на метал падає через пандемію і зупинку виробництв-споживачів. Нагадаю, що передноворічне падіння промисловості теж було викликано структурною кризою в металургії. Яким буде вихід з цієї світової кризи наразі невідомо”, — розповів Торговий представник країни.

Водночас він зауважив на важливості захистити свої ринки збуту.

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“ЄС зараз переглядає захисні заходи, які свого часу запровадив у відповідь на дії США. Європейські виробники сталі відкрито вимагають використати цю нагоду щоб наглухо закрити свій ринок. Наразі і Україна, і ЄС розуміють наскільки важливо діяти в межах міжнародних правил і не шкодити один одному, так як це передбачено статтею 42 Угоди про асоціацію”, — каже Качка.

Інший важливий гравець в регіоні — Туреччина, на жаль, відходить від делікатного балансу щодо металургії (і не лише металургії) в рамках наших переговорів, зазначає він.

“Рішення Туреччини 21 квітня 2020 року збільшити мита на металургійну продукцію не лише ставить під сумнів можливість подальшого ведення переговорів про вільну торгівлю, але і може стати основою для проведення розслідування про дискримінаційні та недружні дії по відношенню до законних прав та інтересів українських виробників. (Так як це було влітку 2014 року по відношенню до Білорусі).

Захищаючи свій ринок, Міністерство веде кілька розслідувань по металургійній продукції, одне з яких буде завершено вже в найближчі дні. Кількість таких розслідувань лише зростатиме доти доки не буде знайдений новий глобальний баланс на ринку сталі. І знайти його буде дуже нелегко.

Але щоб не обмежуватися металургією. Варто теж відзначити, що компенсатором падіння по інших напрямах є сільське господарство — експорт зернових від початку року зріс на 217 мільйонів доларів до 3,46 млрд”, — наголосив Качка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр заявив, що економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи, що виникла в результаті пандемії.

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