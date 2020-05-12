Україна утримує позиції у топі експортерів агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Україна тримає топові позиції у рейтингу провідних експортерів сільгосппродукції. Про це поінформував старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький, передає УНН із посиланням на пресслужбу Інституту.
Зокрема, у 2019 році Україна зберегла за собою перше місце за обсягами експорту соняшникової олії.
Окрім того, Україна стала другою серед країн – експортерів ячменю, ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту.
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У рейтингу постачальників лущених волоських горіхів, сушеного гороху та концентрату яблучного соку Україна посідає третє місце. А у рейтингу експортерів кукурудзи, меду та пшениці – четверте.
П’яті місця виборола Україна у рейтингах експортерів пшеничного борошна та волоських горіхів у шкаралупі, піднявшись з сьомого місця, яке посіла у 2018 році.
Також Україна входить до топ-10 країн світу з експорту сушених яєчних білків, коріандру, сої, кукурудзяного крохмалю, соєвої олії, м’яса птиці, ріпакової олії з низьким вмістом ерукової кислоти (канола), консервованих томатів, кукурудзяної олії, поінформував Духницький.
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"Крім того, за результатами 2019 року Україна посіла третє місце серед імпортерів всієї агропродовольчої продукції до країн – членів Європейського Союзу, здійснивши поставки на суму 7,4 млрд євро", - нагадав експерт.
Духницький уточнив, що Україна почала 2020 рік краще, ніж попередній. Однак, карантинні заходи можуть серйозно загальмувати імпортно-експортні операції, припускає експерт.
"Україна для стабілізації власного експорту у 2020 році має якомога швидше налагодити поставки на азійський та європейський ринки", - підсумував Духницький.
Нагадаємо, Україна скоротила імпорт курятини на 30%. Однак варто зазначити, що це аж ніяк не обнадіює вітчизняного виробника. Україна виробляє курятини більше, ніж споживає її внутрішній ринок. Саме тому за останні кілька років їй вдалося “увірватися” в топ найбільших трейдерів в світі.