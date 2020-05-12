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Торговый представитель рассказал об экспортном подвиге Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. За первые 4 месяца года украинский экспорт незначительно сократился — на 1,5 процента. В нынешних условиях — это подвиг украинской экономики в целом и каждого бизнеса в частности. Об этом сообщил Торговый представитель Украины, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает УНН.

Торговый представитель рассказал об экспортном подвиге Украины

Импорт взамен упал на 9,5 процентов, отметил он. Больше всего к уменьшению импорта присоединились энергоносители (газ, нефть, уголь и электроэнергия), машиностроение и автомобили.

“Отрицательное сальдо сократилось в три с половиной раза: с 2,1 миллиардов долларов до 599 миллионов. Конечно, для экономики в целом и для государственных финансов это не очень приятное развитие событий. Это означает и отсутствие экономического роста и уменьшения поступлений в бюджет”, — отметил Качка.

По его словам, наиболее проблемной является металлургия. С начала года экспорт товаров 72 и 73 группы упал на 538,5 миллионов долларов. Эта цифра больше, чем сумма на которую сократился экспорт в целом. И эта же отрасль тянет вниз не только экспорт, а и промышленность.

“Глобальный рынок металлургии находится в штопоре еще от введения пошлин со стороны США. Сейчас спрос на металл падает из-за пандемии и остановки производств-потребителей. Напомню, что предновогоднее падение промышленности тоже было вызвано структурным кризисом в металлургии. Каким будет выход из этого мирового кризиса пока неизвестно”, — рассказал Торговый представитель страны.

В то же время он отметил важность защитить свои рынки сбыта.

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“ЕС сейчас просматривает защитные меры, которые в свое время ввел в ответ на действия США. Европейские производители стали открыто требуют использовать эту возможность чтобы наглухо закрыть свой рынок. Сейчас и Украина, и ЕС понимают насколько важно действовать в рамках международных правил и не вредить друг другу, так как это предусмотрено статьей 42 Соглашения об ассоциации”, — говорит Качка.

Другой важный игрок в регионе — Турция, к сожалению, отходит от деликатного баланса по металлургии (и не только металлургии) в рамках наших переговоров, отмечает он.

“Решение Турции 21 апреля 2020 года увеличить пошлины на металлургическую продукцию не только ставит под сомнение возможность дальнейшего ведения переговоров о свободной торговле, но и может стать основой для проведения расследования о дискриминационных и недружественных действиях по отношению к законным правам и интересам украинских производителей. (Так как это было летом 2014 года по отношению к Беларуси).

Защищая свой рынок, Министерство ведет несколько расследований по металлургической продукции, одно из которых будет завершено уже в ближайшие дни. Количество таких расследований будет только расти до тех пор пока не будет найден новый глобальный баланс на рынке стали. И найти его будет очень нелегко.

Но чтобы не ограничиваться металлургией. Стоит также отметить, что компенсатором падения по другим направлениям является сельское хозяйство — экспорт зерновых с начала года вырос на 217 миллионов долларов до 3,46 млрд”, — отметил Качка.

Напомним, премьер-министр заявил, что экономика Украины находится под давлением мирового экономического кризиса, возникшего в результате пандемии.

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