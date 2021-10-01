Торгові переговори між Австралією і ЄС відкладено через суперечку про підводні човни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За словами представника ЄС, черговий раунд переговорів про вільну торгівлю між Європейським союзом і Австралією був відкладений через суперечку з приводу рішення Канберри скасувати багатомільярдну угоду про французькі підводні човни. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Офіційний представник комісії ЄС з торгівлі Міріам Гарсія Феррер, підтвердила рішення Associated Press в п’ятницю, але не навела жодних конкретних причин відстрочки переговорів.
ЄС почав переговори щодо торговельної угоди з Австралією в 2018 році. 12-й раунд переговорів планувалося провести в кінці цього місяця в режимі відеоконференції.
Після попереднього раунду переговорів у червні ЄС заявив, що обговорення пройшли в “хорошій і конструктивній атмосфері і продемонстрували загальну прихильність переговорам по амбітній і всеосяжній угоді”.
Офіційний представник ЄС, безпосередньо обізнаний про це питання, сказав, що скандал з підводними човнами зіграв роль у вирішенні відкласти переговори, але наполягав на тому, що угода не готова до закриття в будь-якому випадку.
Згідно з даними ЄС, всі 27 країн ЄС були третім за величиною торговим партнером Австралії в 2020 році після Китаю і Японії, випередивши США.
Що передувало
У 2016 році Австралія підписала угоду на 90 мільярдів австралійських доларів (66 мільярдів доларів) з французької державною компанією Naval Group на будівництво 12 звичайних дизель-електричних підводних човнів. Але прем’єр-міністр Скотт Моррісон скасував операцію в минулому місяці в рамках альянсу зі Сполученими Штатами і Великою Британією (AUKUS), який поставить австралійському флоту, щонайменше, вісім атомних підводних човнів.
Цей крок не тільки розлютив Францію, але і викликав критику з боку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен.
Франція звинуватила Сполучені Штати і Австралію “в зраді” через анулювання контракту і нового тристороннього альянсу, про який велися таємні переговори. Франція в знак протесту відкликала свого посла з Вашингтона. Наразі немає інформації про те, коли французький посол може повернутися до Австралії.