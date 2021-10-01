Торговые переговоры между Австралией и ЕС отложено из-за спора о подводных лодках

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111414 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 123025 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108272 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107215 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 135833 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121230 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160598 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143188 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179579 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172956 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 49213 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 91548 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 30657 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 34933 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 64355 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 123032 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 135842 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303019 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269872 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 111420 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120540 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160600 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118310 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117910 просмотра
Актуальное
Торговые переговоры между Австралией и ЕС отложено из-за спора о подводных лодках

Торговые переговоры между Австралией и ЕС отложено из-за спора о подводных лодках

Киев  •  УНН

 • 17057 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. По словам представителя ЕС, очередной раунд переговоров о свободной торговле между Европейским союзом и Австралией был отложен из-за спора по поводу решения Канберры отменить многомиллиардную сделку о французских подводных лодках. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Официальный представитель комиссии ЕС по торговле Мириам Гарсия Феррер, подтвердила решение Associated Press в пятницу, но не привела никаких конкретных причин отсрочки переговоров.

ЕС начал переговоры по торговому соглашению с Австралией в 2018 году. 12-й раунд переговоров планировалось провести в конце этого месяца в режиме видеоконференции.

После предыдущего раунда переговоров в июне ЕС заявил, что обсуждение прошли в “хорошей и конструктивной атмосфере и продемонстрировали общую приверженность переговорам касательно амбициозной и всеобъемлющей сделке”.

Официальный представитель ЕС, непосредственно знакомый с этим вопросом, сказал, что скандал с подводными лодками сыграл роль в решении отложить переговоры, но настаивал на том, что сделка не готова к закрытию в любом случае.

Согласно данным ЕС, все 27 стран ЕС были третьим по величине торговым партнером Австралии в 2020 году после Китая и Японии, опередив США.

Что предшествовало

В 2016 году Австралия подписала соглашение на 90 млрд австралийских долларов (66 млрд долларов) с французской государственной компанией Naval Group на строительство 12 обычных дизель-электрических подводных лодок. Но премьер-министр Скотт Моррисон отменил операцию в прошлом месяце в рамках альянса с Соединенными Штатами и Великобританией (AUKUS), который поставит австралийскому флоту, по меньшей мере, восемь атомных подводных лодок.

Этот шаг не только разозлил Францию, но и вызвал критику со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Франция обвинила Соединенные Штаты и Австралию “в измене” из-за аннулирования контракта и нового трехстороннего альянса, о котором велись тайные переговоры. Франция в знак протеста отозвала своего посла из Вашингтона. Пока нет информации о том, когда французский посол может вернуться в Австралию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы