Торговые переговоры между Австралией и ЕС отложено из-за спора о подводных лодках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По словам представителя ЕС, очередной раунд переговоров о свободной торговле между Европейским союзом и Австралией был отложен из-за спора по поводу решения Канберры отменить многомиллиардную сделку о французских подводных лодках. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Официальный представитель комиссии ЕС по торговле Мириам Гарсия Феррер, подтвердила решение Associated Press в пятницу, но не привела никаких конкретных причин отсрочки переговоров.
ЕС начал переговоры по торговому соглашению с Австралией в 2018 году. 12-й раунд переговоров планировалось провести в конце этого месяца в режиме видеоконференции.
После предыдущего раунда переговоров в июне ЕС заявил, что обсуждение прошли в “хорошей и конструктивной атмосфере и продемонстрировали общую приверженность переговорам касательно амбициозной и всеобъемлющей сделке”.
Официальный представитель ЕС, непосредственно знакомый с этим вопросом, сказал, что скандал с подводными лодками сыграл роль в решении отложить переговоры, но настаивал на том, что сделка не готова к закрытию в любом случае.
Согласно данным ЕС, все 27 стран ЕС были третьим по величине торговым партнером Австралии в 2020 году после Китая и Японии, опередив США.
Что предшествовало
В 2016 году Австралия подписала соглашение на 90 млрд австралийских долларов (66 млрд долларов) с французской государственной компанией Naval Group на строительство 12 обычных дизель-электрических подводных лодок. Но премьер-министр Скотт Моррисон отменил операцию в прошлом месяце в рамках альянса с Соединенными Штатами и Великобританией (AUKUS), который поставит австралийскому флоту, по меньшей мере, восемь атомных подводных лодок.
Этот шаг не только разозлил Францию, но и вызвал критику со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Франция обвинила Соединенные Штаты и Австралию “в измене” из-за аннулирования контракта и нового трехстороннего альянса, о котором велись тайные переговоры. Франция в знак протеста отозвала своего посла из Вашингтона. Пока нет информации о том, когда французский посол может вернуться в Австралию.