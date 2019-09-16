Торгівля снеками з “ЛНР”: апеляційний розгляд кримінального провадження відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Завтра, 17 вересня, у Полтавському апеляційному суді відбудеться апеляційний розгляд кримінального провадження у справі за фактом пособництва у фінансуванні тероризму збоку менеджерів компанії “Снек експорт”. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Суд розпочне розгляд справи о 14 годині 30 хвилин.
Як відомо, 29 березня 2018 року Зарічний суд міста Суми виніс обвинувальний вирок одному з менеджерів ТОВ “Снек експорт” Юрію Джабраїлову “за пособництво фінансуванню тероризму”. За даними реєстру, Джабраїлова було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму - ред.) та на підставі ст. 69 КК України призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149600 грн та "без призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна".
Апеляційне провадження у справі було відкрите 31 травня 2019 року. Підготовку до апеляційного розгляду у кримінальному провадженні було проведено 10 червня, у Полтавському апеляційному суді.
Зауважимо, що ТОВ “Снек експорт” належить батькові колишнього радикала та нардепа Сергія Рибалки та входило до родинної групи компаній із виробництва та реалізації снекової продукції.
За даними слідчих СБУ та суду, ТОВ “Снек експорт” підписувало “угоди” з контрагентами на території, підконтрольній “ЛНР” з метою збуту снеків. Більше того, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму - ред.) надали суду докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ “Снек експорт” з питань поставок снеків в ОРДЛО.
Як писав УНН, у ДБР поки не розголошують подробиць кримінального провадження щодо паризької квартири Рибалки.