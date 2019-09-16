Торговля снэками с "ЛНР": апелляционное рассмотрение уголовного производства состоится завтра

Суд начнет рассмотрение дела в 14 часов 30 минут.

Как известно, 29 марта 2018 года Заречный суд города Сумы вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО "Снэк экспорт" Юрию Джабраилову "за пособничество финансированию терроризма". По данным реестра, Джабраилова было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.) и на основании ст. 69 УК Украины назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и "без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества".

Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года. Подготовку к апелляционному рассмотрению в уголовном производстве было проведено 10 июня, в Полтавском апелляционном суде.

Отметим, что ООО "Снэк экспорт" принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входило в семейной группы компаний по производству и реализации снэковой продукции.

По данным следователей СБУ и суда, ООО "Снэк экспорт" подписывало "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР" с целью сбыта снэков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снэк экспорт" относительно вопросов поставок снэков в ОРДЛО.

Как писал УНН, в ГБР пока не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки.