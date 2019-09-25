ТОП-10 фактів зі стенограми розмови Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Не так давно у США розгорівся скандал на грунті підозр, що президент Дональд Трамп намагався "тиснути" на українського лідера Володимира Зеленського під час телефонної розмови в липні, для того, щоб українська сторона почала розслідування щодо сім'ї політичного опонента Трампа - Джо Байдена. У результаті Білому Дому, з дозволу України, довелося опублікувати стенограму телефонної розмови, що тривала 30 хвилин. УНН зібрав основні факти, які стали відомі завдяки текстовій версії розмови.
1. Make Ukraine great again!
Так, на початку розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою на чергових - парламентських - виборах. Зеленський у відповідь зізнався, що багато чому навчився у американського лідера.
"Я хотів би зізнатися вам, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань і змогли використовувати їх в якості прикладу під час наших виборів - і так, це правда, що це були унікальні вибори".
2. Трамп і Зеленський недолюблюють Меркель
Обидва лідери зійшлися на думці, що Європейський Союз, а також особисто пані канцлер Німеччини Ангела Меркель роблять недостатньо щодо підтримки України.
"Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, - це говорять, і я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить", - сказав Трамп.
"Я говорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном, і я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити з питань, пов'язаних з санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють стільки, скільки повинні працювати для України", - погодився Зеленський.
3. Новий посол України в США
У розмові Зеленський трохи привідкрив завісу таємниці навколо кандидатури нового посла України в США, описавши його як "компетентного і досвідченого" дипломата, який буде призначений для поліпшення відносин між двома країнами. Відзначимо, станом на сьогодні посол так і не був призначений.
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4. Потрібно більше Javelin
Під час розмови Зеленський заявив американському лідерові про готовність України придбати протитанкові ракетні комплекси Javelin в США.
"Ми готові продовжувати співпрацю для наступних кроків, зокрема, ми майже готові купувати більше Javelin у Сполучених Штатів для цілей оборони", - сказав він.
Нагадаємо, в минулому році Україна вже отримала від США ракетні комплекси.
5. Джуліані повинен (був) зателефонувати Зеленському
У розмові Зеленський запропонував, щоб особистий адвокат Трампа Руді Джуліані приїхав в Україну. У відповідь Трамп сказав, що попросить свого адвоката зв'язатися із Зеленським. Тема розмови, яка відбулася чи має відбутися, зі стенограми неясна. Також в розмові Зеленський згадав, що Джуліані раніше вже говорив з людиною з його команди. Ім'я не було названо.
6. Про Байдена все ж згадали
Трамп в середині розмови згадав про Байдена і попросив з'ясувати, чому було припинено розслідування щодо його сина. Зеленський запевнив, що новий генпрокурор займеться цим питанням.
7. Трампу подобався Луценко?
До такого висновку можна прийти швидше побічно. Справа в тому, що в розмові Трамп згадує, що в Україні був "дуже хороший прокурор", якого усунули "несправедливо".
"Оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і почне роботу в якості нового прокурора у вересні", - відповів на це Зеленський.
У розмові не згадувалося ім'я колишнього генпрокурора України Юрія Луценка, але на основі наявних даних можна прийти до такого висновку.
8. Посол США Марі Йованович була в 25%
Зеленський був упевнений в тому, що колишній посол США в Україні Марі Йованович підтримувала п'ятого президента Петра Порошенка. Про це він поскаржився американському колезі.
"Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім Президентом і була на його боці. Вона не прийме мене як нового Президента", - заявив Президент.
9. У Трампа літак краще, ніж у Зеленського
Під час розмови Президент України запросив колегу відвідати свою країну після спільного перебування в Польщі, але відправитися на одному літаку - Трампа.
"Ми можемо або сісти на мій літак і поїхати в Україну, або ми можемо сісти на ваш літак, який, ймовірно, набагато кращий за мій", - описав ситуацію Зеленський.
10. Росію згадали один раз, Донбас і Крим - жодного разу
Під час телефонної розмови обидва співрозмовники жодного разу не згадали про Крим і Донбас. Росія ж була згадана один раз, в контексті недостатності європейських санкцій.
Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.