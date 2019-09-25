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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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ТОП-10 фактів зі стенограми розмови Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 31399 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Не так давно у США розгорівся скандал на грунті підозр, що президент Дональд Трамп намагався "тиснути" на українського лідера Володимира Зеленського під час телефонної розмови в липні, для того, щоб українська сторона почала розслідування щодо сім'ї політичного опонента Трампа - Джо Байдена. У результаті Білому Дому, з дозволу України, довелося опублікувати стенограму телефонної розмови, що тривала 30 хвилин. УНН зібрав основні факти, які стали відомі завдяки текстовій версії розмови.

ТОП-10 фактів зі стенограми розмови Зеленського і Трампа

1. Make Ukraine great again!

Так, на початку розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою на чергових - парламентських - виборах. Зеленський у відповідь зізнався, що багато чому навчився у американського лідера.

"Я хотів би зізнатися вам, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань і змогли використовувати їх в якості прикладу під час наших виборів - і так, це правда, що це були унікальні вибори".

2. Трамп і Зеленський недолюблюють Меркель

Обидва лідери зійшлися на думці, що Європейський Союз, а також особисто пані канцлер Німеччини Ангела Меркель роблять недостатньо щодо підтримки України.

"Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, - це говорять, і я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить", - сказав Трамп.

"Я говорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном, і я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити з питань, пов'язаних з санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють стільки, скільки повинні працювати для України", - погодився Зеленський.

3. Новий посол України в США

У розмові Зеленський трохи привідкрив завісу таємниці навколо кандидатури нового посла України в США, описавши його як "компетентного і досвідченого" дипломата, який буде призначений для поліпшення відносин між двома країнами. Відзначимо, станом на сьогодні посол так і не був призначений.

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4. Потрібно більше Javelin

Під час розмови Зеленський заявив американському лідерові про готовність України придбати протитанкові ракетні комплекси Javelin в США.

"Ми готові продовжувати співпрацю для наступних кроків, зокрема, ми майже готові купувати більше Javelin у Сполучених Штатів для цілей оборони", - сказав він.

Нагадаємо, в минулому році Україна вже отримала від США ракетні комплекси.

5. Джуліані повинен (був) зателефонувати Зеленському

У розмові Зеленський запропонував, щоб особистий адвокат Трампа Руді Джуліані приїхав в Україну. У відповідь Трамп сказав, що попросить свого адвоката зв'язатися із Зеленським. Тема розмови, яка відбулася чи має відбутися, зі стенограми неясна. Також в розмові Зеленський згадав, що Джуліані раніше вже говорив з людиною з його команди. Ім'я не було названо.

6. Про Байдена все ж згадали

Трамп в середині розмови згадав про Байдена і попросив з'ясувати, чому було припинено розслідування щодо його сина. Зеленський запевнив, що новий генпрокурор займеться цим питанням.

7. Трампу подобався Луценко?

До такого висновку можна прийти швидше побічно. Справа в тому, що в розмові Трамп згадує, що в Україні був "дуже хороший прокурор", якого усунули "несправедливо".

"Оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і почне роботу в якості нового прокурора у вересні", - відповів на це Зеленський.

У розмові не згадувалося ім'я колишнього генпрокурора України Юрія Луценка, але на основі наявних даних можна прийти до такого висновку.

8. Посол США Марі Йованович була в 25%

Зеленський був упевнений в тому, що колишній посол США в Україні Марі Йованович підтримувала п'ятого президента Петра Порошенка. Про це він поскаржився американському колезі.

"Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім Президентом і була на його боці. Вона не прийме мене як нового Президента", - заявив Президент.

9. У Трампа літак краще, ніж у Зеленського

Під час розмови Президент України запросив колегу відвідати свою країну після спільного перебування в Польщі, але відправитися на одному літаку - Трампа.

"Ми можемо або сісти на мій літак і поїхати в Україну, або ми можемо сісти на ваш літак, який, ймовірно, набагато кращий за мій", - описав ситуацію Зеленський.

10. Росію згадали один раз, Донбас і Крим - жодного разу

Під час телефонної розмови обидва співрозмовники жодного разу не згадали про Крим і Донбас. Росія ж була згадана один раз, в контексті недостатності європейських санкцій.

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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