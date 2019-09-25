Зеленский рассказал Трампу, зачем отозвал посла из США

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 55141 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 115590 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 104540 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 161205 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 209849 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 187000 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 230639 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204779 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 463910 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237533 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 99745 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 33567 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 63983 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 37223 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 62032 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 230625 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 212219 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 298019 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 463910 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 560545 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 161205 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71552 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68529 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74307 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104641 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Зеленский рассказал Трампу, зачем отозвал посла из США

Киев • УНН

 • 11361 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заменит посла в США на “компетентного и опытного” дипломата для улучшения отношений между двумя странами, передаёт УНН со ссылкой на стенограмму разговора, опубликованную Белым домом.

Зеленский рассказал Трампу, зачем отозвал посла из США

“Мы готовы открыть новую страницу о сотрудничестве в отношениях между США и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши две страны стали ближе”, — сказал Зеленский во время разговора.

Он высказал надежду на то, что новый посол будет иметь полное доверие Трампа и “иметь личные отношения” с ним для усиления сотрудничества двух стран.

“Я просто хотел еще раз заверить вас, что вокруг нас нет никого, кроме друзей. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и вы, господин президент, имеете друзей в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое партнерство”, — добавил глава государства.

Как сообщал УНН, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07