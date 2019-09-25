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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський розповів Трампу, навіщо відкликав посла з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що замінить посла в США на "компетентного і досвідченого" дипломата для поліпшення відносин між двома країнами, передає УНН з посиланням на стенограму розмови, опубліковану Білим домом.

Зеленський розповів Трампу, навіщо відкликав посла з США

"Ми готові відкрити нову сторінку про співпрацю у відносинах між США і Україною. З цією метою я відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни стали ближчими", - сказав Зеленський під час розмови.

Він висловив надію на те, що новий посол буде мати цілковиту довіру Трампа і "мати особисті відносини" з ним для посилення співпраці двох країн.

"Я просто хотів ще раз запевнити вас, що навколо нас немає нікого, крім друзів. Я подбаю про те, щоб оточити себе кращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми великі друзі, і ви, пане президенте, маєте друзів в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне партнерство", - додав глава держави.

Як повідомляв УНН, 19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України в США Валерій Чалий.

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