Зеленський розповів Трампу, навіщо відкликав посла з США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що замінить посла в США на "компетентного і досвідченого" дипломата для поліпшення відносин між двома країнами, передає УНН з посиланням на стенограму розмови, опубліковану Білим домом.
"Ми готові відкрити нову сторінку про співпрацю у відносинах між США і Україною. З цією метою я відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни стали ближчими", - сказав Зеленський під час розмови.
Він висловив надію на те, що новий посол буде мати цілковиту довіру Трампа і "мати особисті відносини" з ним для посилення співпраці двох країн.
"Я просто хотів ще раз запевнити вас, що навколо нас немає нікого, крім друзів. Я подбаю про те, щоб оточити себе кращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми великі друзі, і ви, пане президенте, маєте друзів в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне партнерство", - додав глава держави.
Як повідомляв УНН, 19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України в США Валерій Чалий.