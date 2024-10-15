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Точицький про завдання МКСК: "Формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить путін"

Київ • УНН

 • 11476 перегляди

Міністр культури і стратегічної комунікації Микола Точицький окреслив завдання оновленого міністерства. Він наголосив на важливості комунікації про українську ідентичність як частину європейської культури.

Точицький про завдання МКСК: "Формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить путін"

Серед завдань оновленого Міністерства культури і стратегічної комунікації формування меседжів, а не наздоганяти те, що говорить російський диктатор володимир путін, розбиваючи українську ідентичність. Про це заявив міністр культури і стратегічної комунікації Микола Точицький під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги", передає УНН.

Українська культура та ідентичність - це феноменальна річ. Не лише територія, а в першу чергу наша ідентичність стала об'єктом їхньої агресії. путін вважав десь у своїх маревах та конструкціях історії, які він нам повідомляв, що хтось створив Україну, українську ідентичність. Насправді російська армія переконалася, що Україна - це дійсно феномен, частина європейської культури

- сказав Точицький.

Він зазначив, що Україні потрібно чітко комунікувати про те, що цей феномен є частиною великої європейської культури, що "ми не десь там між заходом та росією. Що ми були одними з тих хто створював велику демократичну Європу".

"Другий елемент з огляду на те, що це є феномен ми повинні доволі чітко створювати передумови для того, щоб це допомагало нам переконувати наших з вами партнерів, союзників в тому, що вони мають максимально сприяти нам для того, щоб ми виграли цю війну", - зазначив Точицький.

Міністр наголосив, що якщо Україна програє війну, то Європа також її програє, як й весь демократичний світ.

От і є дві основні задачі, які покладені в основу діяльності цього міністерства. Сподіваюсь, що з остаточним формуванням команди ми спільно з вами нашим українським суспільством ми цього досягнемо. Йдеться не про дезінформацію, а про комунікацію. Це набагато ширше, потрібно формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить путін, розбиваючи нашу ідентичність

- сказав Точицький.

Доповнення

5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Анна Мурашко

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