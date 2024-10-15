Точицкий о задачах МКСК: "Формировать месседжи, а не догонять то, что говорит путин"

Среди задач обновленного Министерства культуры и стратегической коммуникации формирование месседжей, а не догонять то, что говорит российский диктатор владимир путин, разбивая украинскую идентичность. Об этом заявил министр культуры и стратегической коммуникации Николай Точицкий во время дискуссии проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы", передает УНН.

Украинская культура и идентичность - это феноменальная вещь. Не только территория, а в первую очередь наша идентичность стала объектом их агрессии. путин считал где-то в своих миражах и конструкциях истории, которые он нам сообщал, что кто-то создал Украину, украинскую идентичность. На самом деле российская армия убедилась, что Украина - это действительно феномен, часть европейской культуры - сказал Точицкий.

Он отметил, что Украине нужно четко коммуницировать о том, что этот феномен является частью большой европейской культуры, что "мы не где-то там между западом и россией. Что мы были одними из тех, кто создавал большую демократическую Европу".

"Второй элемент, учитывая то, что это феномен, мы должны довольно четко создавать предпосылки для того, чтобы это помогало нам убеждать наших с вами партнеров, союзников в том, что они должны максимально способствовать нам для того, чтобы мы выиграли эту войну", - отметил Точицкий.

Министр подчеркнул, что если Украина проиграет войну, то Европа также ее проиграет, как и весь демократический мир.

Вот и есть две основные задачи, которые положены в основу деятельности этого министерства. Надеюсь, что с окончательным формированием команды мы совместно с вами, нашим украинским обществом, мы этого достигнем. Речь идет не о дезинформации, а о коммуникации. Это гораздо шире, нужно формировать месседжи, а не догонять то, что говорит путин, разбивая нашу идентичность - сказал Точицкий.

Дополнение

5 сентября Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.