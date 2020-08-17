Тіньовий обіг зерна в Україні сягає 50% - експерт

"В середньому він складає 30%, а в окремих областях - усі 50%. На жаль, ситуація не покращується - з року в рік іде все більше пропозицій купити зерновий врожай "за кеш". При чому, коли говориш, що хочеш продати за безготівковим розрахунком - просто кидають слухавку", - розповів він.

Купують зерно за готівку, переважно, великі компанії, каже Новіков.

"Скуплене за готівку зерно вони додають до своєї врожайності, і таким чином підвищують ефективність роботи своїх структур у публічній площині", - додав він.

Проблема тіньового обігу зерна існує через законодавчі прогалини, вважає Новіков.

"Чорну продукцію" можна купити тільки за готівку. І, згідно положення НБУ, на готівкові операції підприємство має право знімати з каси до 10 тис. грн у день. Але по факту обороти по зняттю готівкових коштів на окремих підприємствах сягають близько 100 млн грн на рік. Натомість, НБУ величезного і неконтрольованого обігу готівки просто не помічає", - додав він.

Новіков додав, що привілейоване становище на українському ринку АПК мають нерезиденти.

"Вони мають право знімати стільки готівки, скільки хочуть. А українець, який хоче зняти готівку для оплати, приміром, оренди, повинен надати купу довідок - аж до повного реєстру своїх земельних паїв", - каже він.

Раніше в УНН повідомлялося, що діяльність "сірих" агрокомпаній підтримують, серед іншого, транснаціональні корпорації. В тому числі - "дочка" американської Cargill.

Вона співпрацює з компаніями, які ухиляються від сплати податків і не виконують зобов'язань перед кредиторами. Такою зокрема є компанія "Рантьє" (група KSG Agro), яка за даними УНН, отримала від Cargill нещодавно товарний кредит. Експерти вказують, що таким чином підживлюється "чорний" сектор АПК.

Водночас, Cargill, нагадаємо, кредитує уряд України. У 2019 році Україна позичила у корпорації на два роки 100 млн євро під 5,15% річних, і ще 150 млн євро на 5 років під 6,25% річних.