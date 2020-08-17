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4 марта, 13:25 • 107533 просмотра

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Теневой оборот зерна в Украине достигает 50% - эксперт

Теневой оборот зерна в Украине достигает 50% - эксперт

Киев  •  УНН

 • 31943 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Теневой оборот зерна в Украине достигает 50%. Об этом в комментарии УНН заявил глава ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.

"В среднем он составляет 30%, а в отдельных областях - все 50%. К сожалению, ситуация не улучшается - из года в год идет все больше предложений купить зерновой урожай "за кэш". Причем, когда говоришь, что хочешь продать за безналичным расчетом - просто бросают трубку", - рассказал он.

Покупают зерно за наличные, преимущественно, крупные компании, говорит Новиков.

"Скупленное за наличные зерно они добавляют к своей урожайности, и таким образом повышают эффективность работы своих структур в публичной плоскости", - добавил он.

Проблема теневого оборота зерна существует из-за законодательных пробелов, считает Новиков.

"Черную продукцию" можно купить только за наличные. И, согласно положения НБУ, на наличные операции предприятие имеет право снимать с кассы до 10 тыс. грн в день. Но по факту обороты по снятию наличных средств на отдельных предприятиях составляют около 100 млн грн в год. Зато НБУ огромного и неконтролируемого оборота наличных просто не замечает", - добавил он.

Новиков добавил, что привилегированное положение на украинском рынке АПК имеют нерезиденты.

"Они имеют право снимать столько наличности, сколько хотят. А украинец, который хочет снять наличные для оплаты, например, аренды, должен предоставить кучу справок - до полного реестра своих земельных паев", - говорит он.

Ранее в УНН сообщалось, что деятельность "серых" агропредприятий поддерживают, среди прочего, транснациональные корпорации. В том числе - "дочка" американской Cargill.

Она сотрудничает с компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют обязательств перед кредиторами. Такой частности является компания "Рантье" (группа KSG Agro), которая по данным УНН, получила от Cargill недавно товарный кредит. Эксперты указывают, что таким образом подпитывается "черный" сектор АПК.

В то же время, Cargill, напомним, кредитует правительство Украины. В 2019 году Украина заняла в корпорации на два года 100 млн евро под 5,15% годовых, и еще 150 млн евро на 5 лет под 6,25% годовых.

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