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Тіло чоловіка знайшли у Запоріжжі біля залізничних колій

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Приблизно з годину тому біля залізничної колії, що проходить паралельно вулиці Сергія Тюленіна, знайдено тіло чоловіка похилого віку без ознак життя, повідомляють у поліції Запорізької області, передає кореспондент УНН.

Наразі на місце пригоди прибула поліція та слідчі з’ясовують причину смерті невідомого (особу загиблого поки не встановлено).
У чоловіка пробита голова. Поліцейські встановлюють що причинило травму, серед імовірний версій травмування потягом або отримання тілесних ушкоджень від рук невідомих осіб, повідомили кореспонденту УНН у місцевій поліції.

За попередньою інформацією, чоловік загинув вдень 14 березня.

Нагадаємо, 7 березня тіло чоловіка знайшли в річці на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

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