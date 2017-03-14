Тіло чоловіка знайшли у Запоріжжі біля залізничних колій
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Приблизно з годину тому біля залізничної колії, що проходить паралельно вулиці Сергія Тюленіна, знайдено тіло чоловіка похилого віку без ознак життя, повідомляють у поліції Запорізької області, передає кореспондент УНН.
Наразі на місце пригоди прибула поліція та слідчі з’ясовують причину смерті невідомого (особу загиблого поки не встановлено).
У чоловіка пробита голова. Поліцейські встановлюють що причинило травму, серед імовірний версій травмування потягом або отримання тілесних ушкоджень від рук невідомих осіб, повідомили кореспонденту УНН у місцевій поліції.
За попередньою інформацією, чоловік загинув вдень 14 березня.
Нагадаємо, 7 березня тіло чоловіка знайшли в річці на Кіровоградщині.