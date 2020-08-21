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Тіхановська не відповіла, чи буде балотуватися у президенти у разі нових виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на питання, чи буде вона балотуватися на посаду президента, якщо будуть оголошені нові вибори, заявила, що наразі це питання навіть не варте обговорювання. Про це вона сказала на пресконференції в Литві, передає УНН з посиланням на TUT.BY.

Тіхановська не відповіла, чи буде балотуватися у президенти у разі нових виборів

Так, Тіхановська не змогла відповісти на питання, скільки, на її думку, триватимуть протести в Білорусі.

“На це питання відповість лише час. Але, ви знаєте, народ Білорусі вже ніколи не зможе прийняти нинішнє керівництво, не зможе пробачити і забути все те насильство, яке відчули наші громадяни під час мирних демонстрацій", — вважає Тіхановська.

Також у неї поцікавилися, чи буде вона балотуватися у президенти, якщо будуть оголошені нові вибори, яких вона вимагає. Тіхановська відповіла: “Ви знаєте, зараз це питання навіть не варте обговорювання, тому що наша головна мета - це домогтися чесних, прозорих і відкритих виборів”.

Як повідомлялося, Тіхановська дала першу пресконференцію після виборів у Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Пізніше стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві. 

Однак Тіхановська заявила, що готова прийняти на себе відповідальність і виступити як національний лідер.

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