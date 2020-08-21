Тіхановська не відповіла, чи буде балотуватися у президенти у разі нових виборів

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на питання, чи буде вона балотуватися на посаду президента, якщо будуть оголошені нові вибори, заявила, що наразі це питання навіть не варте обговорювання. Про це вона сказала на пресконференції в Литві, передає УНН з посиланням на TUT.BY.