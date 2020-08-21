Тіхановська дала першу пресконференцію після виборів у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська дала у Литві першу пресконференцію після виборів у Білорусі. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.
Зазначається, що під час першої своєї пресконференції після виборів Тіхановська закликала робітників розширювати страйки проти режиму Лукашенка.
"Я шалено люблю свою батьківщину і дуже хочу туди повернутися. Я повернуся туди обов'язково, коли буду відчувати себе у безпеці", - наводить слова Тіхановської TUT.BY, у відповідь на запитання, коли вона повернеться до Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, а за опозиціонерку Світлану Тіхановську проголосували, за даними ЦВК, всього 10,12%.
У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Пізніше стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Однак вона заявила, що готова прийняти на себе відповідальність і виступити як національний лідер.