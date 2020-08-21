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Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов в Беларуси

Киев • УНН

 • 15877 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала в Литве первую пресс-конференцию после выборов в Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов в Беларуси

Отмечается, что во время первой своей пресс-конференции после выборов Тихановская призвала рабочих расширять забастовки против режима Лукашенко.

"Я безумно люблю свою родину и хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - приводит слова Тихановской TUT.BY, в ответ на вопрос, когда она вернется в Беларусь.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за оппозиционера Светлану Тихановскую проголосовали, по даным ЦИКа, всего 10,12%.

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Однако она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить как национальный лидер.

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