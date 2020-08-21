Тихановская не ответила, будет ли баллотироваться в президенты в случае новых выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, заявила, что пока этот вопрос даже не стоит обсуждения. Об этом она сказала на пресс-конференции в Литве, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
Так, Тихановская не смогла ответить на вопрос, сколько, по ее мнению, будут продолжаться протесты в Беларуси.
"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - считает Тихановская.
Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться в президенты, если будут объявлены новые выборы, которых она требует. Тихановская ответила: "Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная цель - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов".
Как сообщалось, Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов в Беларуси.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Однако Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера.