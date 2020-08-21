Тихановская не ответила, будет ли баллотироваться в президенты в случае новых выборов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, заявила, что пока этот вопрос даже не стоит обсуждения. Об этом она сказала на пресс-конференции в Литве, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.