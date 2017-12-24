The New York Times: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Американський президент Дональд Трамп на брифінгу, присвяченому імміграційній політиці країни, висловлював серйозне невдоволення тим, що в США прибуває занадто багато людей з Афганістану, Гаїті та Нігерії, а також відгукувався про цих осіб вкрай зневажливо. Про це йдеться в статті газети The New York Times, інформує УНН.