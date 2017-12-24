The New York Times: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Американський президент Дональд Трамп на брифінгу, присвяченому імміграційній політиці країни, висловлював серйозне невдоволення тим, що в США прибуває занадто багато людей з Афганістану, Гаїті та Нігерії, а також відгукувався про цих осіб вкрай зневажливо. Про це йдеться в статті газети The New York Times, інформує УНН.
За словами джерел видання з числа офіційних осіб, у червні дана зустріч відбулася в Білому домі. Крім американського лідера, а також ряду його помічників і радників, у ній взяли участь держсекретар США Рекс Тіллерсон і Джон Келлі, який у той час займав пост міністра внутрішньої безпеки США.
Як наголошується в публікації, Трамп “увірвався до Овального кабінету, явно будучи у люті”. Він був надзвичайно роздратований тим, що, незважаючи на його спроби посилити імміграційну політику США, з січня в країну прибуло дуже багато іноземців.
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У Трампа був при собі список, складений одним з його ключових радників Стівеном Міллером. “У документі говорилося, скільки іммігрантів отримали візи на в’їзд в США в 2017 році”, — пояснює видання. За словами його джерел, далі Трамп почав зачитувати даний перелік, супроводжуючи його безсторонніми коментарями.
Так, американський лідер нібито зазначив, що 2,5 тис. Осіб з тих, хто отримав візи, прибули з Афганістану, він сказав, що вважає цю країну притулком для терористів. Говорячи про 15 тисяч чоловік з Гаїті, Трамп виступив з твердженням, що “у всіх них СНІД”. 40 тисяч приїхали з Нігерії, констатував президент. Він додав, що, подивившись на США, вони “ніколи не повернуться в свої халупи” у Африці.
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Келлі і Міллер нібито піддали тоді жорсткій критиці Тіллерсона за занадто велику кількість приїжджаючих в США людей. Той, у свою чергу, запитав, чи не повинен він розпорядитися про повне припинення видачі віз на в’їзд в США. Далі Келлі попросив багатьох співробітників адміністрації покинути кабінет, проте вони чули, що Трамп продовжує суперечку на підвищених тонах.
Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту.