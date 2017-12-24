The New York Times: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26716 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 66822 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 78132 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 74281 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102865 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74430 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84007 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96236 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88200 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191273 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
77%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 8220 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 4124 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11193 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11450 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 17162 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 78122 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191270 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344884 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279791 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15748 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14349 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 74273 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21678 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26734 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

The New York Times: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії

Київ • УНН

 • 9267 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Американський президент Дональд Трамп на брифінгу, присвяченому імміграційній політиці країни, висловлював серйозне невдоволення тим, що в США прибуває занадто багато людей з Афганістану, Гаїті та Нігерії, а також відгукувався про цих осіб вкрай зневажливо. Про це йдеться в статті газети The New York Times, інформує УНН.

The New York Times: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії

За словами джерел видання з числа офіційних осіб, у червні дана зустріч відбулася в Білому домі. Крім американського лідера, а також ряду його помічників і радників, у ній взяли участь держсекретар США Рекс Тіллерсон і Джон Келлі, який у той час займав пост міністра внутрішньої безпеки США.

Як наголошується в публікації, Трамп “увірвався до Овального кабінету, явно будучи у люті”. Він був надзвичайно роздратований тим, що, незважаючи на його спроби посилити імміграційну політику США, з січня в країну прибуло дуже багато іноземців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний суд схвалив виконання міграційного указу Трампа

У Трампа був при собі список, складений одним з його ключових радників Стівеном Міллером. “У документі говорилося, скільки іммігрантів отримали візи на в’їзд в США в 2017 році”, — пояснює видання. За словами його джерел, далі Трамп почав зачитувати даний перелік, супроводжуючи його безсторонніми коментарями.

Так, американський лідер нібито зазначив, що 2,5 тис. Осіб з тих, хто отримав візи, прибули з Афганістану, він сказав, що вважає цю країну притулком для терористів. Говорячи про 15 тисяч чоловік з Гаїті, Трамп виступив з твердженням, що “у всіх них СНІД”. 40 тисяч приїхали з Нігерії, констатував президент. Він додав, що, подивившись на США, вони “ніколи не повернуться в свої халупи” у Африці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підписавши імміграційний указ Трамп перевищив повноваження

Келлі і Міллер нібито піддали тоді жорсткій критиці Тіллерсона за занадто велику кількість приїжджаючих в США людей. Той, у свою чергу, запитав, чи не повинен він розпорядитися про повне припинення видачі віз на в’їзд в США. Далі Келлі попросив багатьох співробітників адміністрації покинути кабінет, проте вони чули, що Трамп продовжує суперечку на підвищених тонах.

Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21