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The New York Times: Трамп унизительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Киев • УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, отзываясь о них крайне пренебрежительно. Об этом говорится в статье газеты The New York Times, информирует УНН.

The New York Times: Трамп унизительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

По словам источников издания из числа официальных лиц, в июне данная встреча состоялась в Белом доме. Кроме американского лидера, а также ряда его помощников и советников, в ней приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Джон Келли, который в то время занимал пост министра внутренней безопасности США.

Как отмечается в публикации, Трамп “ворвался в Овальный кабинет, явно будучи в ярости”. Он был чрезвычайно раздражен тем, что, несмотря на его попытки усилить иммиграционную политику США, с января в страну прибыло очень много иностранцев.

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У Трампа был при себе список, составленный одним из его ключевых советников Стивеном Миллером. “В документе говорилось, сколько иммигрантов получили визы на въезд в США в 2017 году”, — поясняет издание. По словам его источников, дальше Трамп начал зачитывать данный перечень, сопровождая его беспристрастными комментариями.

Так, американский лидер якобы отметил, что 2,5 тыс. Человек из тех, кто получил визы, прибыли из Афганистана, он сказал, что считает эту страну убежищем для террористов. Говоря о 15 тысяч человек из Гаити, Трамп выступил с утверждением, что “у них всех СПИД”. 40 тысяч приехали из Нигерии, констатировал президент. Он добавил, что, посмотрев на США, они “никогда не вернутся в свои лачуги” в Африке.

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Келли и Миллер якобы подвергли тогда жесткой критике Тиллерсона за слишком большое количество приезжающих в США людей. Тот, в свою очередь, спросил, не должен он распорядиться о полном прекращении выдачи виз на въезд в США. Далее Келли попросил многих сотрудников администрации покинуть кабинет, но они слышали, что Трамп продолжает спор на повышенных тонах.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста.

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