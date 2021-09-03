The New York Times: сепаратисти Каталонії шукали підтримки російських спецслужб проти Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сепаратистів Каталонії підозрюють в зверненні за допомогою, а також у співпраці з російськими спецслужбами у відділенні від Іспанії. Про це УНН стало відомо з розслідування The New York Times.
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За інформацією газети радник Карлоса Пучдемона (ексглава регіонального уряду Іспанії — ред.) політик і історик Жозеп Льюїс Алай відвідував Росію в 2019 році, і зустрічався з співробітниками спецслужб. Газета повідомляє, що після його візиту в Каталонії почалася нова хвиля протестів.
Зазначається, що Жозеп Льюїс Алай зустрічався в Росії з діючими співробітниками спецслужб, колишніми російськими розвідниками подружжям Оленою Вавіловою і Андрієм Безруковим, а також з колишнім керівником контррозвідки ФСБ Олегом Сиромолотовим. Безруков і Вавілова працювали в США під прикриттям під кодовими іменами Дональд Хітфілд і Трейсі Фолі.
Серед прізвищ також фігурує Євген Прімаков, який на даний момент очолює федеральне агентство “Росспівробітництво”. Як стверджують західні спецслужби, дане агентство прикриває російські розвідувальні операції за кордоном.
При цьому, сам Алай підтвердив факт зустрічей з усіма перерахованими вище особами, проте назвав візити просто діловими поїздками.
Видання зазначає, що не має даних про те, чи отримав Жозеп Алай допомогу від Росії, однак після його візиту в Каталонії з’явилася група “Демократичне цунамі”, і почалася нова хвиля протестів. За даними журналістів, поліція вважає Алая причетним до створення цієї групи.
The New York Times, посилаючись на конфіденційні документи, повідомляє, що робота з сепаратистами відповідає стратегії Путіна — він має намір посіяти розлад на Заході, підтримуючи сепаратистські настрої.
Нагадаємо
У червні цього року ЗМІ повідомляли, що рахункова палата Іспанії вважає, що на просування ідей каталонських сепаратистів за кордоном було витрачено близько 5,4 млн євро бюджетних коштів.
Повідомлялося, що відомство веде справу стосовно двох екслідерів регіону Артура Маса і Карлеса Пучдемона, а також стосовно ще 35 колишніх чиновників каталонської адміністрації.
Також мова йшла про ще одну справу, яку пов’язували з каталонським сепаратизмом. Передбачалося, що ексчиновники уряду регіону витратили приблизно 4,8 млн євро на організацію і проведення незаконного референдуму про незалежність.