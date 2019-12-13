Тестувати електронне водійське посвідчення записались 35 тисяч людей - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Для участі у бета-тестуванні мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу записалось 35 тисяч людей. Про це розповів віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час прес-брифінгу щодо презентації електронного кабінету забудовника, передає кореспондент УНН.
“Ми вже запускаємо бета-тестування — ви бачили, 35 тисяч людей записались на тестування цього нашого додатку. Ми його вже створили,і в понеділок відкривається можливість людям, які записались, тестувати”, — сказав міністр.
З його слів, паралельно міністерство працює над іншими електронними послугами.
Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).
Раніше у поліції пояснили принцип роботи електронного водійського посвідчення.