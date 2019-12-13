Тестировать электронное водительское удостоверение записались 35 тысяч человек - Федоров

“Мы уже запускаем бета-тестирования — вы видели, 35 тысяч человек записались на тестирование этого нашего приложения. Мы его уже создали, и в понедельник открывается возможность людям, которые записались, тестировать”, — сказал министр.

По его словам, параллельно министерство работает над другими электронными услугами.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).

Ранее в полиции объяснили принцип работы электронного водительского удостоверения.