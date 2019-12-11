У поліції пояснили принцип роботи електронного водійського посвідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів принципи роботи мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який дозволить зробити життя людей та спілкування з поліцейськими більш зручними. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поясню, як це працює. Через додаток „Дія“ користувач формує електронну версію кожного з цих документів, завантажує собі в телефон, а коли його зупинили, пред’являє поліцейським не пластикові документи, які, зауважу, продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних”, — написав Білошицький.
За його словами, для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланку посвідчення водія.
“Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і на першому етапі перевірятимуть електронні посвідчення водія саме за допомогою них. У майбутньому — за допомогою мобільного пристрою та QR-коду”, — зазначив Білошицький.
Також, він нагадав, що прийом заявок триватиме до 16 грудня, коли офіційно розпочнеться тестування бета-версії мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та техпаспорту на авто.
“Впродовж 5 днів кожен охочий може подати заявку на тестування”, — додав Білошицький.
Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).