У поліції пояснили принцип роботи електронного водійського посвідчення

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів принципи роботи мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який дозволить зробити життя людей та спілкування з поліцейськими більш зручними. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.