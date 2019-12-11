В полиции объяснили принцип работы электронного водительского удостоверения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал принципы работы мобильного приложения “Дия” с доступом к цифровым водительским правам и свидетельству о регистрации транспортного средства, который позволит сделать жизнь людей и общения с полицейскими более удобными. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поясню, как это работает. Через приложение „Дия“ пользователь формирует электронную версию каждого из этих документов, загружает себе в телефон, а когда его остановили, предъявляет полицейским не пластиковые документы, которые, замечу, продолжают оставаться в силе, а их электронную версию. Полицейские будут проверять наличие информации о них в базе данных”, — написал Билошицкий.
По его словам, для полиции важно проверить именно право на управление транспортным средством, а не наличие физического бланка водительского удостоверения.
“Каждый патрульный экипаж обеспечен планшетом и на первом этапе будут проверять электронные удостоверения водителя именно с помощью них. В будущем — с помощью мобильного устройства и QR-кода”, — отметил Билошицкий.
Также он напомнил, что прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование бета-версии мобильного приложения “Дия” с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорта на авто.
“На протяжении 5 дней каждый желающий может подать заявку на тестирование”, — добавил Билошицкий.
Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).