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В полиции объяснили принцип работы электронного водительского удостоверения

В полиции объяснили принцип работы электронного водительского удостоверения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал принципы работы мобильного приложения “Дия” с доступом к цифровым водительским правам и свидетельству о регистрации транспортного средства, который позволит сделать жизнь людей и общения с полицейскими более удобными. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Поясню, как это работает. Через приложение „Дия“ пользователь формирует электронную версию каждого из этих документов, загружает себе в телефон, а когда его остановили, предъявляет полицейским не пластиковые документы, которые, замечу, продолжают оставаться в силе, а их электронную версию. Полицейские будут проверять наличие информации о них в базе данных”, — написал Билошицкий.

По его словам, для полиции важно проверить именно право на управление транспортным средством, а не наличие физического бланка водительского удостоверения.

“Каждый патрульный экипаж обеспечен планшетом и на первом этапе будут проверять электронные удостоверения водителя именно с помощью них. В будущем — с помощью мобильного устройства и QR-кода”, — отметил Билошицкий.

Также он напомнил, что прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование бета-версии мобильного приложения “Дия” с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорта на авто.

“На протяжении 5 дней каждый желающий может подать заявку на тестирование”, — добавил Билошицкий.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).

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