Терористичні атаки на Запорізьку область: загарбники здійснили 325 обстрілів

За останню добу Запорізька область зазнала масованих атак. Ворожі війська здійснили 325 обстрілів, спрямованих на 13 населених пунктів регіону. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Найпотужніший удар було завдано по Малій Токмачці з використанням авіації. Також регіон атакували 184 безпілотники різного типу, які завдали шкоди в таких населених пунктах, як Біленьке, Лобкове, П’ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Преображенка, Білогір’я, Малинівка, Новодарівка та Ольгівське.

Реактивні системи залпового вогню також завдали два удари по Щербаках і Малій Токмачці. Артилерійські обстріли накрили території Лобкового, П’ятихаток, Гуляйполя та інших населених пунктів, завдавши значних руйнувань.

Зафіксовано пошкодження щонайменше 57 об’єктів, включаючи житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Попри масштабність атак, повідомлень про постраждалих серед мирного населення не надходило.

Запорізька область під ворожим ударом: за добу завдано 319 атак по 11 населених пунктах