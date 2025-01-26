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Террористические атаки на Запорожскую область: захватчики совершили 325 обстрелов

Террористические атаки на Запорожскую область: захватчики совершили 325 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 12719 просмотра

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Вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию и 184 беспилотника. Повреждены 57 объектов инфраструктуры, однако жертв среди гражданских не зафиксировано.

За последние сутки Запорожская область подверглась массированным атакам. Вражеские войска совершили 325 обстрелов, направленных на 13 населенных пунктов региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Самый мощный удар был нанесен по Малой Токмачке с использованием авиации. Также регион атаковали 184 беспилотника различного типа, которые нанесли ущерб в таких населенных пунктах, как Беленькое, Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Преображенка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское. 

Реактивные системы залпового огня также нанесли два удара по Щербакам и Малой Токмачке. Артиллерийские обстрелы накрыли территории Лобково, Пятихаток, Гуляйполя и других населенных пунктов, нанеся значительные разрушения. 

Зафиксировано повреждение по меньшей мере 57 объектов, включая жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Несмотря на масштабность атак, сообщений о пострадавших среди мирного населения не поступало. 

Запорожская область под вражеским ударом: за сутки нанесено 319 атак по 11 населенным пунктам20.01.25, 08:11 • 30180 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье

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