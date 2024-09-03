Терористи обстріляли Берислав на Херсонщині: постраждав 57-річний місцевий житель
Київ • УНН
Загарбники завдали удару по Бериславу Херсонської області. Внаслідок атаки 57-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму, контузію та поранення плеча, наразі він під наглядом медиків.
Окупанти знову завдали удар по Херсонській області. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Згідно з інформацією, близько десятої години вечора загарбники обстріляли місто Берислав на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав 57-річний місцевий житель.
Чоловік отримав черепно-мозкову травму, контузію та поранення плеча. Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків, які надають йому необхідну допомогу.
Окупанти поранили цивільного під час обстрілу Станіслава на Херсонщині03.09.24, 22:26 • 33646 переглядiв