Террористы обстреляли Берислав на Херсонщине: пострадал 57-летний местный житель
Киев • УНН
Захватчики нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате атаки 57-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, контузию и ранение плеча, сейчас он под наблюдением медиков.
Оккупанты снова нанесли удар по Херсонской области. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Согласно информации, около десяти часов вечера захватчики обстреляли город Берислав на Херсонщине. В результате атаки пострадал 57-летний местный житель.
Мужчина получил черепно-мозговую травму, контузию и ранение плеча. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, которые оказывают ему необходимую помощь.
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