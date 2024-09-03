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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ранили гражданского во время обстрела Станислава на Херсонщине

Оккупанты ранили гражданского во время обстрела Станислава на Херсонщине

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 19:26  •  23618 просмотра

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В результате обстрела поселка Станислав на Херсонщине пострадал 63-летний мужчина. Пострадавший получил осколочное ранение бедра, черепно-мозговую травму и контузию, он доставлен в больницу.

Террористы нанесли удар по поселку Станислав на Херсонщине. Ранен гражданский человек. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

По информации, в результате обстрела пострадал 63-летний мужчина.

Пострадавший получил осколочное ранение бедра, черепно-мозговую травму и контузию. Медики доставили мужчину в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На Херсонщині вночі знищили два "шахеди", ворог вдарив по інфраструктурі, є поранені2 сентября 2024, 05:28 • 28085 просмотров

Юлия Котвицкая

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