Оккупанты ранили гражданского во время обстрела Станислава на Херсонщине
Киев • УНН
В результате обстрела поселка Станислав на Херсонщине пострадал 63-летний мужчина. Пострадавший получил осколочное ранение бедра, черепно-мозговую травму и контузию, он доставлен в больницу.
Террористы нанесли удар по поселку Станислав на Херсонщине. Ранен гражданский человек. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
По информации, в результате обстрела пострадал 63-летний мужчина.
Пострадавший получил осколочное ранение бедра, черепно-мозговую травму и контузию. Медики доставили мужчину в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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