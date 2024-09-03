Окупанти поранили цивільного під час обстрілу Станіслава на Херсонщині

Терористи завдали удару по селищу Станіслав на Херсонщині. Поранено цивільну особу. Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає УНН.

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За інформацією, внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.

Потерпілий отримав уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію. Медики доставили чоловіка до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

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