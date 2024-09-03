Окупанти поранили цивільного під час обстрілу Станіслава на Херсонщині
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу селища Станіслав на Херсонщині постраждав 63-річний чоловік. Потерпілий отримав уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію, його доставлено до лікарні.
Терористи завдали удару по селищу Станіслав на Херсонщині. Поранено цивільну особу. Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає УНН.
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За інформацією, внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.
Потерпілий отримав уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію. Медики доставили чоловіка до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
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