"Термін ультиматуму сплинув": у Грузії опозиція збирає багатотисячну акцію у Тбілісі через ув'язнення Саакашвілі

Контекст

Напередодні лідери опозиції пред'явили владі Грузії ультиматум із вимогою про переведення до приватної клініки експрезидента Михайла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці вже 38-й день. На виконання вимоги вони відвели 24 години.

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«Термін ультиматуму минув… Завтра, 8 листопада, о 20:00 ми маємо розпочати перемогу свободи з площі Свободи. Усі туди, де багато разів писалася історія Грузії… Грузинське суспільство ніколи в історії не виходило переможеним і не буде переможеним у найближчому майбутньому. Ми переможемо заради правди», — сказав Мелія сьогодні брифінгу.

Ув'язнення Саакашвілі

Михайла Саакашвілі було затримано 1 жовтня у Тбілісі після того, як повернувся до Грузії вперше з 2013 року. На батьківщині експрезидента було заочно засуджено за посадові злочини і засуджено до шести років ув'язнення.

Саакашвілі вважає себе політв'язнем і одразу після поміщення у в'язницю на знак протесту оголосив голодування. Весь цей час тюремні лікарі підтримували його життєві параметри за допомогою медикаментів та поживних сумішей, проте напередодні політик відмовився і від них.

Особистий лікар, адвокати та близькі щодня говорять про погіршення стану здоров'я експрезидента і вимагають його переведення в цивільну багатопрофільну клініку. Влада згодна на переведення Саакашвілі лише до тюремної лікарні у Тбілісі. Тим часом, фахівці заявляють, що там немає умов для належного догляду, а адвокати – що для експрезидента там небезпечно.

Регулярно біля руставської в'язниці та інших міст Грузії проходять мітинги з вимогою госпіталізації Саакашвілі до приватної лікарні. Більше того, на підтримку експрезидента голодування оголосили кілька людей, серед яких депутат парламенту Грузії та відомий журналіст.