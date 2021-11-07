"Срок ультиматума истек": в Грузии оппозиция собирает многотысячную акцию в Тбилиси из-за заключения Саакашвили

Контекст

Накануне лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. На выполнение требования они отвели 24 часа.

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“Срок ультиматума истек. Завтра, 8 ноября, в 20:00 мы должны начать победу свободы с площади Свободы. Все туда, где много раз писалась история Грузии. Грузинское общество никогда в истории не получалось побежденным и не будет побежденным в ближайшем будущем. Мы победим ради правды”, — сказал Мелия сегодня брифинге.

Заключение Саакашвили

Михаила Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Все это время тюремные врачи поддерживали его жизненные параметры с помощью медикаментов и питательных смесей, однако накануне политик отказался и от них.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем, специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты — что для экс-президента там опасно.

Регулярно у Руставской тюрьмы и других городов Грузии проходят митинги с требованием госпитализации Саакашвили в частную больницу. Более того, на поддержку президента голодовку объявили несколько человек, среди которых депутат парламента Грузии и известный журналист.