Тепла погода без опадів очікується на Київщині 9 вересня
Київ • УНН
На Київщині 9 вересня прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень 23-28°C, у Києві 25-27°C, вітер південно-східний 7-12 м/с.
Сьогодні на Київщині тепла погода, без опадів, з мінливою хмарністю. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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9 вересня на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, швидкість 7-12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 23-28°, у Києві - 25-27°.
Поточна погода в столиці на ранок: температура повітря складає 14°, відносна вологість 52%, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
Ясна погода та до 28° тепла очікуються сьогодні на Київщині08.09.24, 08:26 • 25226 переглядiв