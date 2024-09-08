Ясна погода та до 28° тепла очікуються сьогодні на Київщині
Київ • УНН
На Київщині прогнозується переважно ясна погода без опадів. Температура повітря в області коливатиметься від 23° до 28°, у Києві - від 25° до 27°.
Сьогодні на Київщині очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю та без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За інформацією, на ранок у Києві температура становить 14°, відносна вологість – 61%, атмосферний тиск – 753 мм рт. ст.
Втім протягом дня температура повітря по області коливатиметься в межах 23-28° тепла, у столиці – 25-27°.
Прогноз погоди на вихідні: тепло та сонячно, місцями дощі07.09.24, 06:13 • 22280 переглядiв