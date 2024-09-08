Киев • УНН
На Киевщине прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха в области будет колебаться от 23° до 28°, в Киеве - от 25° до 27°.
Сегодня на Киевщине ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью и без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По информации, на утро в Киеве температура составляет 14°, относительная влажность - 61%, атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Впрочем, в течение дня температура воздуха по области будет колебаться в пределах 23-28° тепла, в столице - 25-27°.
Прогноз погоди на вихідні: тепло та сонячно, місцями дощі7 сентября 2024, 03:13 • 20713 просмотров