Сегодня на Киевщине ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью и без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По информации, на утро в Киеве температура составляет 14°, относительная влажность - 61%, атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Впрочем, в течение дня температура воздуха по области будет колебаться в пределах 23-28° тепла, в столице - 25-27°.

Прогноз погоди на вихідні: тепло та сонячно, місцями дощі