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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз погоды на выходные: тепло и солнечно, местами дожди

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 03:13  •  6644 просмотра

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На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода с температурой до +28°. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

Погода на выходных будет ласково теплой, с незначительной облачностью, осадки вероятны лишь в отдельных регионах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Детали

В субботу, 7 августа, в Украине будет тепло и солнечно. На западе страны воздух прогреется до +26...+28°, в других областях средняя дневная температура составит +24...+27°.

В воскресенье, 8 сентября, столбики термометров по всей Украине поднимутся до +24...+27°, ночью - от +10...+13° на севере, западе и в центре страны до +14...+17° в южных, восточных и юго-восточных областях. В Николаевской и Херсонской областях возможны небольшие дожди с грозами.

Синоптики обращают внимание, что ночи уже прохладные, поэтому на рассвете и после захода солнца понадобится теплая рубашка или кардиган.

В понедельник, 9 сентября, средняя дневная температура составит +25...+27° во всех регионах, ночью показатели будут отличаться: на западе Украины - +9...+12°, на севере, востоке и в центре - +13...+15°, на востоке и юге - +14...+17°. В Запорожской и Донецкой областях погода в начале недели будет пасмурной, возможны кратковременные дожди. В остальных регионах осадков не предвидится.

Дополнение

Отмечается, что 7-8 сентября по всей Украине, кроме Одесской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики также напоминают, что в разгаре сезон аллергии на сорняки - амброзию, лебеду, полынь и крапиву, и советуют как можно чаще делать в помещении влажную уборку и мыть голову. Кроме того, врачи рекомендуют аллергикам исключить из рациона продукты, которые провоцируют перекрестную аллергию, - яблоки, груши, цитрусы, дыни.

Согласно народным приметам, если до 7 сентября в лесах было много грибов, зиму ждали холодную и затяжную. Блестящие звезды в ночь с 7 на 8 сентября, а также рыба, выпрыгивающая из воды, обещали вскоре похолодание.

Холодное утро 8 сентября считалось предвестником ранней зимы. Если на кустах и траве было много паутины, наши предки еще рассчитывали на несколько теплых недель.

Як в Україні планують стимулювати встановлення сонячної генерації? Зеленський розповів деталі20 июня 2024, 16:55 • 36520 просмотров

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