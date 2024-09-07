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Прогноз погоди на вихідні: тепло та сонячно, місцями дощі

Прогноз погоди на вихідні: тепло та сонячно, місцями дощі

Київ • УНН

 • 22280 перегляди

На вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода з температурою до +28°. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі. Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку.

Погода на вихідних буде лагідно теплою, з незначною хмарністю, опади ймовірні лише в окремих регіонах. Про це повідомили в УкргідрометцентрІ, передає УНН.

Деталі

У суботу, 7 серпня, в Україні буде тепло та сонячно. На заході країни повітря прогріється до +26...+28°, в інших областях середня денна температура становитиме +24...+27°.

У неділю, 8 вересня, стовпчики термометрів по всій Україні піднімуться до +24…+27°, уночі — від +10…+13° на півночі, заході та в центрі країни до +14…+17° у південних, східних і південно-східних областях. У Миколаївській і Херсонській областях можливі невеликі дощі з грозами.

Синоптики звертають увагу, що ночі вже прохолодні, тому вдосвіта і після заходу сонця знадобиться тепла сорочка або кардиган.

У понеділок, 9 вересня, середня денна температура становитиме +25…+27° у всіх регіонах, уночі показники відрізнятимуться: на заході України — +9…+12°, на півночі, сході та в центрі — +13…+15°, на сході та півдні — +14...+17°. У Запорізькій та Донецькій областях погода на початку тижня буде похмурою, можливі короткочасні дощі. У решті регіонів опадів не передбачається.

Доповнення

Зазначається, що 7–8 вересня по всій Україні, крім Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики також нагадують, що у розпалі сезон алергії на бур'яни — амброзію, лободу, полин і кропиву, і радять якомога частіше робити в приміщенні вологе прибирання і мити голову. Крім того, лікарі рекомендують алергікам виключити з раціону продукти, які провокують перехресну алергію, — яблука, груші, цитруси, дині.

Згідно з народними прикметами, якщо до 7 вересня у лісах було багато грибів, на зиму чекали холодну та затяжну. Блискучі зірки в ніч із 7 на 8 вересня, а також риба, що вистрибує з води, обіцяли незабаром похолодання.

Холодний ранок 8 вересня вважався провісником ранньої зими. Якщо на кущах і траві було багато павутиння, наші пращури ще розраховували на кілька теплих тижнів.

Як в Україні планують стимулювати встановлення сонячної генерації? Зеленський розповів деталі20.06.24, 19:55 • 36746 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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